Двое взрослых и трое детей ранены при обстреле города Суджа

Украинские боевики ночью обстреляли город Суджа в Курской области. В результате ранены пять человек: двое взрослых и трое детей, рассказал врио главы региона Алексей Смирнов.

«Ранены пять человек, в том числе трое детей. Они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь», – написал он в своем блоге.

Обстрел повредил несколько частных домов, некоторые почти полностью разрушены прямыми попаданиями. Местные власти вместе с экстренными службами проведут подомовой обход, когда это станет безопасно. На момент написания новости в регионе продолжал действовать режим ракетной опасности.

Кроме того, за ночь система ПВО сбила 26 украинских дронов над территорией Курской области. В результате атаки беспилотников никто не пострадал.

Суджа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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