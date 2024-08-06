Система ПВО сбила около 30 украинских дронов над центром России

Российские военные пресекли массированную атаку киевского режима на центральные регионы РФ с помощью беспилотников. В ночь на 6 августа и утром сбиты почти 30 украинских дронов.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА самолетного типа над территорией Курской области и один украинский БПЛА над территорией Белгородской области.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем блоге уточнил, что с учетом утренних атак сбиты 26 украинских беспилотников. Он напомнил жителям региона ради безопасности не приближаться к обломкам.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытке киевского режима устроить террористическую атаку на регион с применением дронов. «Два реактивных беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО. Пострадавших и разрушений нет», – написал губернатор в телеграм-канале.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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