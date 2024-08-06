ВСУ пытаются прорваться в Курскую область

Группы украинских боевиков пытаются прорваться на территорию Курской области, рассказал врио главы региона Алексей Смирнов. Он заверил, что военные и силовики не допустили прорыва границы.

ВСУ пытаются прорваться на российские земли в Суджанском и Кореневском районах. Параллельно киевский режим ведет обстрел региона, в области действует режим ракетной опасности.

«Поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы. Прошу сохранять бдительность, сообщайте о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотниках», – написал Смирнов в своем блоге.

Он призвал жителей региона доверять только проверенной информации из официальных источников и не поддаваться на действия провокаторов.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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