ВСУ пытаются прорваться в Курскую область

Группы украинских боевиков пытаются прорваться на территорию Курской области, рассказал врио главы региона Алексей Смирнов. Он заверил, что военные и силовики не допустили прорыва границы.
ВСУ пытаются прорваться на российские земли в Суджанском и Кореневском районах. Параллельно киевский режим ведет обстрел региона, в области действует режим ракетной опасности.
«Поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы. Прошу сохранять бдительность, сообщайте о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотниках», – написал Смирнов в своем блоге.
Он призвал жителей региона доверять только проверенной информации из официальных источников и не поддаваться на действия провокаторов.
Курск, Наталья Рязанова
© 2024, РИА «Новый День»