Главной целью ВСУ в Курской области может являться транзитный газопровод для поставок «голубого топлива» в Европу. Такую версию приводит военкор Евгений Лисицын, комментируя прорыв украинских диверсантов на российскую территорию.

«Место атаки в направление Суджи было выбрано не случайно. Здесь находится газоиметрическая станция «Суджа», которая осталась единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Европы. И в результате боевых действий она может быть «случайно» повреждена, что приведет к остановке прокачки газа», – полагает Лисицын.

В то же время военкор отмечает, что расстояние от Суджи до Курчатовской АЭС всего 90 км. «И ее ВСУ могут использовать для ядерного шантажа, как это было с Запорожской АЭС. Вчера ночью, кстати, Курчатово уже атаковали российские ударные дроны», – добавил он.

Военкор Евгений Поддубный со своей стороны обратил внимание, что минувшей ночью ВСУ пытались максимально насытить границу техникой и личным составом. «Противник продолжает подтягивать крупные силы к переднему краю, насыщать район боевых действий средствами ПВО и РЭБ, ВСУ судя по всему всерьез планируют развивать наступление и не оставляют попытки удержать часть нашей территории. Обстановка сложная», – пояснил он.

Как считает Поддубный, первоначальный замысел противника был сорван. «Фактор внезапности командование ВСУ реализовать не смогло. Крупные силы не смогли в первые сутки наступления взять под контроль Суджу и выйти на Курчатовское направления. Теперь противник пытается взять под огневой контроль дорогу Суджа – Льгов и расширить плацдарм для переброски резервов, чтобы начать вторую волну атак», – отметил военкор.

По его словам, у ВСУ большие. «По резервам наша Армия так же наносит поражение. В Сумской области под огнем все приграничье. Наши войска постоянно ведут разведку. Подходят резервы. Тактическая ситуация будет сильно зависеть от реального соотношения сил и средств. Бои в Курском приграничье продолжаются», – уточнил он.

Напомним, накануне утром украинские диверсанты пытались прорваться на территорию Курской области. Как говорилось в сообщении министерства обороны РФ, прорыв госграницы с помощью огневой поддержки артиллерии и бронетехники пытались осуществить порядка 300 боевиков. К вечеру вчерашнего дня в результате огневого поражения уничтожено шестнадцать единиц бронетехники ВСУ, в том числе: шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины «Козак» и инженерная машина разграждения.

В то же время оперативно-тактической и штурмовой авиацией ВС РФ были нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области. По бронетехнике противника эффективно применяется армейская авиация. В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении.

Позже в Минобороны РФ уточнили, что украинские диверсанты были вытеснены с российской в результате нанесения ударов артиллерией, авиацией и беспилотниками.

Москва, Елена Володина

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