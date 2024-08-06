ВС РФ отражают атаки и наносят удары по ВСУ в Сумской области: стали известны подробности прорыва диверсантов на российской границе

Министерство обороны РФ раскрыло подробности атаки украинских диверсантов на Курскую область. Как следует из сообщения ведомства, прорыв госграницы с помощью огневой поддержки артиллерии и бронетехники пытались осуществить порядка 300 боевиков.

Как уточняется, военная провокация ВСУ началась сегодня с 8.00 утра мск. Противник после огневой подготовки силами до трехсот боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковал позиции подразделений прикрытия Госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе.

«Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражают атаки и наносят огневое поражение по противнику в районе государственной границы и резервам на территории Сумской области», – отметили в Минобороны РФ.

В то же время в ведомстве пояснили, что оперативно-тактической и штурмовой авиацией ВС РФ нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области. По бронетехнике противника эффективно применяется армейская авиация. В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении.

«В результате огневого поражения уничтожено шестнадцать единиц бронетехники ВСУ, в том числе: шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины «Козак» и инженерная машина разграждения», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Курск, Анастасия Смирнова

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