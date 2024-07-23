«Они быстро гибнут»: Киев бросил мобилизованных на латание дыр на фронте

Командование ВСУ из-за нехватки бойцов бросает мобилизованных на передовую, чтобы залатать дыры на фронте, вместо того, чтобы создавать новые бригады. Об этом заявил генерал-майор запаса Сил обороны Эстонии Рихо Юхтеги

«Сегодня мы видим, что мобилизованными латают дыры на фронте, на тех участках, где подразделения сильно пострадали», – цитирует генерала ERR. Он отметил, что украинские части недоукомплектованы, а на передовую отправляют подразделения, заполненные примерно на 60%.

При этом, указал отставной военный, командование обманывает украинских солдат, заявляя, что численность подразделений выше, чем на самом деле.

Генерал добавил, что новые бойцы быстро гибнут или получают ранения на фронте из-за плохого обучения.

Ранее пленный украинский военный Роман Бессонов в ходе допроса допросе рассказал, что командование ВСУ отправляет мобилизованных на верную смерть.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня предложил продлить военное положение в стране и мобилизацию еще на 90 дней – до 9 ноября. Соответствующие законопроекты он внес в Верховную раду. Срок действующего положения заканчивается 12 августа.

Таллин, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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