Зеленский предложил Раде продлить военное положение

Президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить военное положение в стране еще на 90 дней. Мобилизацию предложено продлить на тот же срок.

Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации до 9 ноября. Срок действующего положения заканчивается 12 августа. Инициатива главы киевского режима зарегистрирована в Раде 23 июля, следует из данных на сайте парламента.

Оборонный комитет поддержал предложение президента, сообщило издание «Страна.ua».

Верховная Рада Украины утвердила очередное продление военного положения 8 мая на срок 90 дней, до 11 августа.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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