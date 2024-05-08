Рада продлила военное положение еще на 90 дней

Верховная Рада Украины одобрила продление военного положения в стране еще на 90 дней. Депутаты также поддержали продолжение мобилизации в связи с конфликтом с Россией.

Днем 8 мая депутаты проголосовали за продление военного положения и всеобщей мобилизации до 11 августа, пишет «Страна.ua».

Предыдущее решение о продлении военного положения и мобилизации принято в середине февраля. Действие военного положения на Украине сделало невозможными президентские выборы, отметили в Киеве. В ночь на 21 мая истекает пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского в качестве главы государства.

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров подчеркнул, что Конституция Украины не предусматривает отмену президентских выборов, и после 21 мая власть Зеленского просто лишится легитимности.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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