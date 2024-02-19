Экс-премьер Украины напомнил, что легитимная власть Зеленского закончится в мае

Власть президента Украины Владимира Зеленского утратит легитимность после окончания его президентского срока, напомнил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. Политик подчеркнул, что украинская конституция не предусматривает отмену выборов главы государства.

«Легитимным ли Зеленский станет после 21 мая 2024 года? Нет. В этот день заканчивается срок его полномочий. Об этом говорит Конституция, которая не предусматривает отмену президентских выборов в результате введения военного положения», – сообщил Азаров в своем блоге.

В ноябре 2023 года парламент Украины ввел запрет на президентские и парламентские выборы в стране вплоть до окончания конфликта с Россией. Новые выборы главы государства и парламентариев смогут состояться лишь через полгода после отмены военного положения. В феврале 2024 года Верховная рада одобрила инициативу Зеленского и продлила мобилизацию и военное положение до 14 мая.

Украинский депутат Александр Дубинский сообщил, что многие парламентарии спешат сложить полномочия, потому что не хотят принимать сложные решения вместо президента, когда официальный срок его полномочий истечет.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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