Северная группировка войск пресекла попытку ВСУ прорваться через границу в Курской области

В Курской области ВСУ вновь попытались прорваться через границу и потерпели неудачу. Тем временем, российские войска продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию РФ. Об этом сообщили в Минобороны.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление, отбили четыре контратаки противника и предотвратили попытку ВСУ прорваться через государственную границу в направлении населенного пункта Новый Путь.

Авиация и артиллерия бьют по бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, Колмаков, Кругленькое, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Михайловка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное.

В Сумской области оперативно-тактическая авиация и ракетные войска наносят удары по резервам врага в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Локня, Мирополье, Ободы, Павловка и Хотень.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены четыре боевые бронированные машины, а также восемь артиллерийских орудий, четыре миномета, радиолокационная станция «RADA» израильского производства и девять автомобилей», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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