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Четверг, 31 октября 2024, 21:01 мск

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Экс-глава ЦРУ назвал стратегическую ошибку Киева

Фото: администрация Зеленского

Вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область стало для Киева стратегической ошибкой, считает экс-министр обороны США Роберт Гейтс, который также занимал пост директора ЦРУ в 1991-1993 годах. По его оценке, «гигантской ошибкой» является также недооценка способности и готовности России продолжать специальную военную операцию.

«Просто скажу следующее относительно вторжения в Россию, вторжения в Курск. Мое личное мнение заключается в том, что это было стратегической ошибкой. Речь идет о 30 тыс. очень хорошо подготовленных украинских военнослужащих, которых, на мой взгляд, следовало использовать для укрепления фронта в Донбассе, где они находятся под гигантским давлением, и россияне очень медленно продвигаются вперед, забирая постепенно деревню за деревней», – заявил Гейтс, слова которого цитирует ТАСС.

Экс-глава Пентагона и ЦРУ также подчеркнул, что Россия в состоянии вести специальную военную операцию (СВО) на Украине до тех пор, пока не придет к выводу, что достигла поставленных целей.

Напомним, вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа. По информации Минобороны России, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 28,6 тысяч военнослужащих, а также сотни единиц бронетехники и артиллерии.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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