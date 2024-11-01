ВС РФ нанесли 44 групповых удара по военной инфраструктуре Украины

Армия России за неделю нанесла 44 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам энергетики, а также военной инфраструктуры Украины. Кроме того, ВС РФ освободили 12 населенных пунктов в ДНР и Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«С 26 октября по 1 ноября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 44 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов и железнодорожных путей сообщения, использовавшаяся ВСУ для переброски западного вооружения и техники», – говорится в сообщении.

Помимо этого, удары были нанесены по центру управления беспилотными системами генерального штаба вооруженных сил Украины, цехам производства и местам хранения ударных дронов, складам боеприпасов, базам горючего, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.

В этот период группировки войск взяли под контроль 12 населенных пунктов – Кругляковка в Харьковской области, Александрополь, Катериновка, Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка, Измайловка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское и Ясная Поляна в ДНР.

В общей сложности за неделю российские военные отбили 117 контратак противника. ВСУ потеряли до 17 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, восемь танков и десятки других видов боевой техники. Уничтожены 36 полевых складов с боеприпасами.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 54 украинских военнослужащих», – добавили в МО.

Средствами ПВО за неделю сбиты семь ракет ATACMS и 26 реактивных снарядов HIMARS, девять управляемых авиабомб «Hammer», переоборудованная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета С-200, а также 815 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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