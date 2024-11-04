Бойцы «Севера» ликвидировали более 350 боевиков в Курской области за сутки

Группировка «Север» за сутки уничтожила более 350 боевиков и 24 единицы бронетехники ВСУ на Курском направлении за сутки, сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения ВС РФ продолжили наступать на позиции вклинившегося на российскую территорию противника и успешно отбили две контратаки в сторону Новоивановки. Также сорваны атаки ВСУ в направлении Леонидово и Плёхово, в которых противник лишился до 30 человек убитыми и ранеными.

Армейская авиация и артиллерия разбили скоплениям боевиков и техники в районе 18 населенных пунктов Курской области. Оперативно-тактическая авиация и ракетчики нанесли удары по районам сосредоточения противника в Сумской области и резервам.

За сутки ВСУ лишились более 350 человек, четырех танков, четырех БМП Bradley производства США, бронетранспортера и 15 боевых бронемашин. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 29600 военнослужащих, 184 танка и 1291 единицу другой бронетехники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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