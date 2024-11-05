За минувшие сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства ракетного вооружения, объектам энергетики, используемым для обеспечения ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 143-х районах.

На фронтах специальной военной операции российские войска отразили почти два десятка контратак противника и продолжили улучшать позиции. На всех направлениях уничтожено в общей сложности 1 900 военнослужащих и наемников ВСУ.

Самые серьезные потери противник несет в зоне ответственности группировок «Южная и Центр». Так, подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Часов Яр, Дальнее, Марково, Улаклы, Курахово и Северск в Донецкой Народной Республике. При этом были отражены три контратаки.

Потери противника составили до 580 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять автомобилей, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ около Воздвиженки, Берестков, Дзержинска, Зари, Леонидовки, Красного и Димитрова в ДНР. Отражены девять контратак.

Противник потерял до 560 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, три боевые бронированные машины, три автомобиля, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 122 мм гаубицу Д-30.

На остальных направлениях СВО суточные потери противника составили порядка 760 боевиков. Уничтожены несколько единиц артиллерии и бронетехники, в том числе танк.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции и 17 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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