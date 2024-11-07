В Курской области ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ и уничтожили более 150 боевиков

В Курской области за минувшие сутки российские войска отразили четыре контратаки противника около Дарьино и Новоивановки, а также сорвали попытку ВСУ пробиться в направлении Новой Сорочины. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, на этих участках фронта в результате боев противник потерял до 40 человек убитыми и ранеными.

Одновременно подразделения группировки «Север» продолжили наступательные действия, в ходе которых нанесли поражение формированиям десяти бригад ВСУ вблизи Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плёхово.

Вместе с тем ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 12-ти бригад противника в районах 19-ти населенных пунктов. При этом нанесены удары по районам сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области. За сутки потери ВСУ в общей сложности составили более 150 военнослужащих, уничтожены танк, артиллерийское орудие, четыре миномета и автомобиль.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа противник потерял более 30200 военнослужащих, 185 танков, 115 боевых машин пехоты, 1088 боевых бронированных машин, 818 автомобилей, 262 артиллерийских орудия, а также десятки единиц другой военной техники, в том числе установок реактивных систем залпового огня американского производства.

Курск, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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