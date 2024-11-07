Российские бойцы взяли под контроль Кременную Балку в Донецкой Народной Республике. ВС РФ также успели продвинуться вглубь обороны противника еще на трех направлениях.

В результате успешных наступательных действий группировка «Центр» освободила населенный пункт Кременная Балка в ДНР. Российские силы отразили 11 контратак противника и уничтожили до 455 боевиков, бронетранспортер Viking шведского производства, ББМ HMMWV производства США, три ББМ «Казак».

Группировка «Север» на Харьковском направлении за сутки уничтожила до 55 украинских военных, боевую бронемашину. Группировка «Днепр» ликвидировала до 65 боевиков, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и склад боеприпасов.

Бойцы «Запада» улучшили тактическое положение и успешно отбили восемь контратак штурмовых групп ВСУ. Противник лишился до 430 человек, ББМ, двух складов с боеприпасами.

«Южная» группировка также заняла более выгодные рубежи и успешно отбила контратаку противника. Потери ВСУ составили до 665 человек.

Группировка «Восток» улучшила тактическое положение и ликвидировала до 120 украинских военных, одну ББМ. Отражена контратака штурмовой группы морской пехоты.

По данным МО РФ, авиация, ударные дроны, ракетчики и артиллерия ВС РФ разбили инфраструктуру военного аэродрома, места хранения и подготовки к запуску БПЛА, склады ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ. Средства ПВО сбили 55 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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