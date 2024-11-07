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Четверг, 7 ноября 2024, 19:12 мск

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Зеленский потребовал от Запада «достаточное количество оружия» для «справедливого мира»

Фото: официальный телеграм-канал Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от западных государств достаточное количество оружия, чтобы завершить конфликт с Россией и обеспечить «справедливый мир». При этом глава киевского режима подчеркнул, что поддержка партнеров в мирных переговорах ему не нужна. Такие заявления Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.

«Нам нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах. Объятия с Путиным не помогут...» – подчеркнул он, не упомянув при этом о готовности России к мирному урегулированию конфликта.

Как считает Зеленский, именно Киев создал «четкую дипломатическую систему, способную подтолкнуть Россию к справедливому миру». При этом украинский президент напомнил о собственной формуле мира и «плане победы».

«Украина благодарна за всю поддержку наших партнеров, мы открыты к любым конструктивным идеям ради достижения справедливого мира для нашей страны. Но именно Украина должна решать, что должно быть, а чего не должно быть в повестке дня для завершения этой войны», – заявил Зеленский.

Будапешт, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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