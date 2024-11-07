Российские войска готовятся к штурму Купянска

Российские войска успешно продвигаются вглубь Харьковской области и уже находятся в нескольких километрах от Купянска. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Наша армия двигается постепенно вглубь территории, занимая при этом опорники противника. Как я и говорил ранее, контроль логистических путей киевских боевиков позволяет нашим бойцам сохранять инициативу на поле боя за собой. Несколько километров отделяет наших ребят от пригорода Купянска», – сказал Ганчев в комментарии ТАСС.

Согласно последним данным российских военных телеграм-каналов, в настоящее время российские войска наступают, в том числе, к югу от Купянска. Судя по информации их источников, на данный момент освобождена Колесниковка.

Харьков, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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