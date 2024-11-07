Зеленский назвал замороженные Западом активы России украинскими

Замороженные на Западе российские активы принадлежат Киеву. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.

«Счет за эту войну надо выставлять россиянам, а не Украине… Откровенно говоря, это украинские деньги», – утверждает Зеленский, призвав к ужесточению давления на Москву.

Стоит отметить, что Россия считает заморозку своих средств на Западе незаконной и угрожает принять зеркальные меры, если эти средства будут направлены на помощь Украине. Тем не менее в ЕС уже одобрен механизм, который позволит направить Киеву доходы от замороженных российских активов.

Будапешт, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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