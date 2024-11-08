Активное наступление: российские войска «отрезают» ВСУ от важной трассы

Российские войска ведут активное наступление в направлении трассы Запорожье – Курахово, по которой ВСУ получают подкрепление и боеприпасы. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Идут активные наступательные действия на нескольких участках по перерезанию трассы Запорожье – Курахово. Это лишит боевиков ВСУ в Курахово возможности контролировать данный населенный пункт, поскольку это главная транспортная артерия, через которую их обеспечивают живой силой, боеприпасами и все остальным», – уточнил Рогов в комментарии ТАСС.

Мелитополь, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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