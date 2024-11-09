В Курской области российские войска за последние сутки отразили семь контратак противника в направлении Дарьино, Новой Сорочины и Новоивановки и сорвали атаки ВСУ около Зеленого Шляха и Старой Сорочины. Как уточнили в министерстве обороны РФ, в этих боях противник потерял до 60 человек убитыми и ранеными, а также уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина и автомобиль.

Одновременно подразделения группировки войск «Север» продолжили наступательные действия, в ходе которых нанесли поражение формированиям десяти бригад ВСУ вблизи Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плёхово.

Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 15-ти бригад ВСУ в районах 17-ти населенных пунктов Курской области. При этом оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения резервов противника в Сумской области.

В целом за сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, а также шесть минометов, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре автомобиля.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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