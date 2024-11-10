ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам и местам запуска беспилотников на Украине

Российские войска нанесли удары по военной инфраструктуре Украины. Как сообщает министерство обороны РФ, атака велась с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетными войсками и артиллерией.

Как уточнили в ведомстве, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения, подготовки к применению и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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