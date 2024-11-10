«Клещи сжимаются…» Российские войска вступили в городские бои в Курахово

В городе Кухарово в Донецкой народной республике начались городские бои, в ходе которых российские войска оттесняют вооруженные формирования Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

Как отмечается, ВСУ пытаются перебрасывать к городу небольшие группы солдат. «Сейчас группировку противника активно поджимают со всех сторон – с северных, южных и западных пригородов. Клещи сжимаются», – заявил собеседник агентства.

Ранее украинское командование признавало, что на кураховском направлении ВСУ оказались в очень сложном положении, а ситуацию характеризовало как наряженную. В последние дни киевские СМИ констатируют численное превосходство российской армии, которая удается успешно вести самое масштабное наступление с начала специальной военной операции.

Донецк, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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