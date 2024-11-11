Российская армия освободила Колесниковку в Харьковской области

Российские войска продолжают продвижение в зоне специальной военной операции. В Харьковской области взят под контроль населенный пункт Колесниковка. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Колесниковка Харьковской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, за минувшие сутки ВС РФ отбили 12 контратак штурмовых групп противника. Бойцы Южной и Центральной группировок войск улучшили положение по переднему краю, а подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции.

Потери ВСУ за сутки составили 1880 военнослужащих, танк, семь броневиков, 22 автомобиля, 11 артустановок, пять станций РЭБ и одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожены четыре полевых склада с боеприпасами.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства компонентов и месту проведения испытаний оперативно-тактических ракет «Сапсан», цехам производства, местам хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналам, складам горючего, логистическому центру ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы «Hammer» и 39 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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