ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища и затопили собственные позиции. В результате погибли как минимум 10 украинских военных, передает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

В результате подрыва дамбы вода залила позиции украинских боевиков вблизи Курахова. Также затоплены подвалы жилых домов, где могли прятаться мирные граждане.

«Народ оказался в ловушке. Ближайшие к дамбе позиции противника залило быстро. Известно как минимум о 10 погибших украинских солдатах», – рассказал собеседник.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил главе киевского режима о провале украинских военных на кураховском и покровском направлениях.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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