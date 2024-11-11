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Понедельник, 11 ноября 2024, 19:30 мск

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Главком ВСУ доложил Зеленскому о провале на фронте

Фото: телеграм-канал главкома ВСУ Сырского

Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский доложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому о серьезных сложностях на кураховском и покровском направлении в зоне специальной военной операции России.

«Заслушал большой подробный доклад Александра Сырского. Есть решение главкома о существенном усилении самых сложных направлений – кураховского и покровского», – рассказал Зеленский в телеграм-канале, отметив, что планирует направить на эти участки подкрепление.

Ранее сообщалось, что российские войска сжимают клещи вокруг ВСУ в Курахово в ДНР, в городе начались бои.

Ранее главком ВСУ заявлял, что армия России ведет одно из самых мощнейших наступлений с момента начала специальной военной операции.

Киев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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