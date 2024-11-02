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Суббота, 2 ноября 2024, 17:40 мск

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Главком ВСУ назвал наступление российских войск одним из самых мощнейших

Фото: телеграм-канал главкома ВСУ Сырского

Российские войска ведут одно из самых мощнейших наступлений с момента начала специальной военной операции. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский на встрече с делегацией оборонного ведомства Чехии.

«Проинформировал чешских коллег о ситуации на линии фронта, которая продолжает оставаться сложной. Активные боевые действия, продолжающиеся в отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений», – отметил Сырский.

Как сообщило накануне министерство обороны РФ, только за неделю с 26 октября по 1 ноября российские войска освободили 12 населённых пунктов в Донецкой народной республике и Харьковской области. Сегодня стало известно, что Вооруженные силы России взяли под контроль ещё два поселка – Першотравневое в Харьковской области и Кураховку в ДНР.

Киев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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