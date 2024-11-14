Киевский режим приказал вывезти семьи с детьми из 16 поселений

Киевский режим объявил эвакуацию в 16 населенных пунктах в подконтрольной ему части Волновахского района в ДНР. Военные будут принудительно вывозить семьи с детьми, передает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Эвакуацию решено провести «принудительным способом» в отношении детей и их родителей или опекунов. Указание коснулось Большой Новоселки, Андреевки, Богатыря, Времовки, Зеленого Кута, Золотой Нивы, Константинополя, Нового Комара, Новоукраинки, Отрадного, Алексеевки, Петропавловки, Разлива, Славянки, Улакл, Шевченково.

Жители Селидово рассказали, что украинские военные вывозили детей из села под дулами автоматов. Даже тех, кто хотел дождаться прихода российских сил, эвакуировали принудительно.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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