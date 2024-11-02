Украинские военные вывозили детей из Селидово под дулами автоматов, рассказал один из местных жителей. По его словам, желавших остаться горожан с детьми эвакуировали принудительно.

Остававшиеся в Селидово дети учились дистанционно. Школа обязательно собирала контакты родителей и контролировала, где именно находятся дети. Если школьники не уезжали, к ним домой отправляли вооруженных людей.

«Если дети не эвакуировались вместе со своими родными и близкими, им звонила полиция Украины и предлагала эвакуироваться. В противном случае их принудительно эвакуируют. Понятно, что прятались дети. Приезжали к ним домой, сначала выбивали двери, а потом под дулом автомата грузили их в микроавтобус и вывозили в сторону города Покровска», – рассказал Станислав РИА Новости.

30 октября МО РФ сообщило об освобождении Селидово в ДНР. Город находится в 40 км северо-западнее Донецка и был одним из крупнейших укрепрайонов ВСУ.

Как сообщал «Новый День», воспитанников детских домов на Украине продают в Европу, где на них зарабатывают немалые суммы. Случаи с украинскими детьми участились с момента начала специальной военной операции. При этом, возвращенные на Украину дети, которых вывезли из опасных районов Донбасса в Россию, стремятся снова попасть на российскую территорию.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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