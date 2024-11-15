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Пятница, 15 ноября 2024, 13:35 мск

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ВСУ бегут от Курахово по простреливаемым дорогам

ВСУ пытаются вывести военных с позиций под Курахово, чтобы не оказаться в клещах. Боевикам приходится бежать под огнем российских бойцов, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Украинские силы массово покидают места к югу и юго-востоку от Курахово, где сумели закрепиться ранее.

«Противник пытается массово выводить своих солдат из Елизаветовки, Ильинки, Анновки и Успеновки. Там клещи, они бегут по простреливаемым дорогам, несут потери», – сказал собеседник агентства.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ существенно продвинулись к северу и югу от Курахово в ДНР. Украинские боевики оказались под угрозой окружения.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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