Армия России за неделю освободила пять поселков в зоне СВО

За прошедшую неделю российские военные взяли под контроль пять поселков в ДНР и Харьковской области. При этом группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и отбили 115 контратак ВСУ. Киевский режим потерял более 15 тысяч боевиков и сотни единиц тяжелой военной техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«С 9 по 15 ноября ВС РФ нанесено 42 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цех производства компонентов оперативно-тактических ракет «Сапсан», места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также арсеналы, склады боеприпасов, взрывчатых веществ и горючего», – сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, были атакованы и поражены тренировочные базы молодого пополнения и логистический центр ВСУ, пункты временной дислокации подразделений украинских вооруженных сил, националистических формирований и иностранных наемников.

За неделю были освобождены населенный пункт Колесниковка Харьковской области, а также Вознесенка, Волченка, Степановка и Ровнополь в Донецкой Народной Республике.

На шести направлениях в зоне СВО потери противника составили 15 570 боевиков и наемников, 39 танков, в том числе британские «Challenger» и немецкие «Leopard», 150 боевых бронированных машин, среди которых американские «Bradley» и немецкие «Marder», более 460 автомобилей, 130 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 26 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 26 полевых складов с боеприпасами.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдался в плен 41 украинский военнослужащий», – добавили в МО.

Средствами ПВО сбиты 10 управляемых авиабомб «Hammer», 24 реактивных снаряда HIMARS и 449 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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