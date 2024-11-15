Президент Украины Владимир Зеленский отговаривал канцлера Германии Олафа Шольца от телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в окружении главы киевского режима.
В офисе Зеленского пояснили, что разговор с Шольцем якобы «поможет» Путину и «уменьшит его изоляцию». Источник также попытался заверить, что главе российского государства якобы выгодно перемирие для продолжения войны.
Стоит отметить, что позиция Путина совершенно противоположна той, которую пытаются представить в Киеве для создания видимости реального положения дел. В Москве считают, что Запад пытается добиться перемирия, чтобы еще сильнее вооружить украинские войска для нанесения максимального ущерба России.
Киев, Светлана Антонова
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