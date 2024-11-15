российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 15 ноября 2024, 20:41 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Зеленский уговаривал Шольца не звонить Путину

Фото: официальный телеграм-канал Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отговаривал канцлера Германии Олафа Шольца от телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в окружении главы киевского режима.

В офисе Зеленского пояснили, что разговор с Шольцем якобы «поможет» Путину и «уменьшит его изоляцию». Источник также попытался заверить, что главе российского государства якобы выгодно перемирие для продолжения войны.

Стоит отметить, что позиция Путина совершенно противоположна той, которую пытаются представить в Киеве для создания видимости реального положения дел. В Москве считают, что Запад пытается добиться перемирия, чтобы еще сильнее вооружить украинские войска для нанесения максимального ущерба России.

Киев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Кремль подтвердил: Шольц дозвонился до Путина – разговор был откровенным / Шольц обратился к Путину с невыполнимым требованием / Вместо «победы»: Зеленский составил для Украины «план стойкости» / Еврокомиссия одобрила новый транш помощи для Киева / МИД России возмущен заявлением главы МАГАТЭ о «заморозке» конфликта на Украине / ВСУ атаковали дронами многоквартирный дом и рейсовый автобус в Шебекино: ранен мирный житель / Зеленского назвали самым вороватым президентом Украины / Порошенко* заявил, что Запад перестанет давать Киеву деньги после выплат Зеленского

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Германия, Европа, Украина,