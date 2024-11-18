Более 20 военнослужащих ВСУ сдались в плен в ходе боев в Курской области

В Курской области группировка войск ВС РФ продолжает разгром формирований ВСУ. За последние сутки противник потерял более 400 военнослужащих. Кроме того, 24 боевика сдались в плен. Об этом сообщает Минобороны России.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям девяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Дарьино, Леонидово, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.

В Сумской области ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Михайловка, Нижний Клин, Николаевка, Никольский, Орловка, Погребки, Русское Поречное и Черкасское Поречное, а также Басовка и Журавка.

За сутки потери ВСУ составили 420 военнослужащих, семь броневиков и БМП, четыре автомобиля и шесть артустановок различного калибра. «Двадцать четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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