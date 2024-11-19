Средства ПВО перехватили за ночь 12 украинских дронов

Сегодня ночью система противовоздушной обороны сбила 11 украинских беспилотников над территорией Ростовской и Белгородской областей. На данный момент известно об одном пострадавшем.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – сообщили в Министерстве обороны.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 дронов над территорией Ростовской области и один – над территорией Белгородской.

Как уточнил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, БПЛА были перехвачены под Таганрогом в Мясниковском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Морозовском и Белокалитвинском районах.

«Из-за падения еще одного беспилотника на трассе в Белокалитвинском районе произошел взрыв. В результате осколочное ранение получил водитель грузовой «Газели», остановившийся на трассе для отдыха. На место выехали оперативно-спасательные службы. Пострадавший водитель – житель Волгограда, доставлен в районную больницу, ему оказывают медицинскую помощь», – написал врио главы области в своем телеграм-канале.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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