Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил разрешение на удары западным дальнобойным оружием по территории России.

«Теперь, когда есть соответствующие решения и не только в медиа, но и соответствующих стран, очень важно к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал РФ, где бы он ни находился», – сказал Зеленский.

При этом президент Украины отказался взять ответственность за удары американскими ракетами ATACMS по Брянской области, о чем сегодня сообщало министерство обороны РФ.

«Простите без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь есть длинный «Нептун» и не один. И теперь у нас есть ATACMS, и мы все это будем использовать», – цитируют Зеленского украинские СМИ.

Киев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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