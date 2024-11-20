Марочко рассказал о прорыве обороны ВСУ в Часовом Яре

Российские силы прорвали оборону украинских военных в Часовом Яре Донецкой Народной Республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, бойцы смогли закрепиться в центральной части города.

Подразделения ВС РФ несколько дней успешно штурмуют позиции противника в Часовом Яре. Командование ВСУ «всячески пытается стабилизировать ситуацию», но им не хватает ни людей, ни техники. Теперь российским бойцам удалось закрепиться в центре города.

«Прорвав оборонительную линию ВСУ, наши войска от северо-восточной окраины города продвинулись на 1,5 км и закрепились в районе административных зданий в центральной части города. Параллельно наши войска начали обходить противника по флангам в северной и южной части населенного пункта», – сказал Марочко в беседе с ТАСС.

Положение ВСУ в Харьковской области тоже незавидное: военные бегут с позиций у населенного пункта Копанки. ВС РФ серией ударов разбили ряд блиндажей и частично разрушили систему траншей противника, сообщил Марочко.

Минобороны РФ регулярно сообщает об освобождении от боевиков одного или нескольких населенных пунктов в зоне СВО. Накануне объявлено о взятии под контроль Новоселидовки в Донецкой Народной Республике.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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