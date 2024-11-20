российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 20 ноября 2024, 14:36 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Российская армия взяла под контроль поселок Ильинка в Донбассе

Фото: Минобороны РФ

ВС РФ освободили поселок Ильинка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны России. Кроме того, российские войска отразили за сутки 22 контратаки штурмовых групп ВСУ и продвинулись в глубину обороны противника.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Потери ВСУ составили свыше 1,6 тыс. военнослужащих, три танка, восемь бронемашин, 16 автомобилей, 17 артустановок различного калибра, две станции РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и станция радиоэлектронной разведки. Уничтожены четыре склада с боеприпасами, склад дронов и склад военно-технического имущества.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий ВПК Украины, складам БПЛА, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО перехватили четыре управляемые авиабомбы «Hammer», реактивный снаряд HIMARS и 141 беспилотник самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Донбасс vs Киев

ВС РФ уничтожили заблокированную в районе Ольговской рощи группировку ВСУ / СМИ подсчитали количество ракет ATACMS у Киева / Марочко рассказал о прорыве обороны ВСУ в Часовом Яре / В Курской области ВС РФ нанесли поражение силам девяти бригад ВСУ / Бойцы «Центра» взяли под контроль Новоселидовку в ДНР / Армия России освободила Новоалексеевку в ДНР / Эрдоган на саммите G20 предложит свой план заморозки конфликта на Украине / Льготную ипотеку продлили, ВСУ доложили о провале, цены на молоко пошли вниз – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,