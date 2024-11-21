Армия России освободила ещё один поселок в ДНР

Российские войска взяли под контроль очередной населенный пункт в Донецкой народной республике и продолжили продвижение вглубь обороны противника. Как говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, за сутки уничтожено более 1600 военнослужащих ВСУ и десятки единиц бронетехники и артиллерии.

Так, в результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск был освобожден населенный пункт Дальнее. При этом было нанесено поражение формированиям трех бригад ВСУ около Червоного, Северска, Веролюбовки, Дачного и Курахово, а также отражена контратака.

На этом направлении потери противника составили до 380 военнослужащих, 12 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании, два 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30 и четыре 105 мм орудия М119 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и полевой склад боеприпасов.

Самые большие потери ВСУ несут в хоне ответственности группировки российских войск «Запад», которые улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад противника в районах населенных пунктов Купянск, Загрызово, Глушковка Харьковской области и Красный Лиман в ДНР. При этом были отражены пять контратак штурмовых групп ВСУ.

В результате противник потерял до 480 военнослужащих, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, 155 мм гаубицу М198 производства США, два 152 мм орудия Д-20, две 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре полевых склада с боеприпасами.

На остальных направлениях ВСУ потеряли порядка 760 боевиков.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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