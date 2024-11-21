Российские бойцы разбили в Курской области подразделения 10 бригад ВСУ и ликвидировали более 150 боевиков. Общие потери противника на курском направлении превысили 34,5 тыс. человек, следует из данных Минобороны РФ.

Группировка «Север» разбила противника около Александрии, Викторовки, Дарьино, Лебедевки, Леонидовки, Малой Локни, Никольского, Новоивановки и Свердликово. За сутки российские бойцы уничтожили более 150 боевиков, еще пятерых взяли в плен.

Оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия разбили скопления боевиков и техники в районе Богдановки, Кругленького, Черкасского Поречного, Старой Сорочины и еще 15 населенных пунктов. А также резервы противника под Басовкой, Беловодами, Журавкой, Ободами и Юнаковкой в Сумской области.

За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 34540 военнослужащих, 215 танков и 1457 единиц другой бронетехники.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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