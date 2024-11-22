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Пятница, 22 ноября 2024, 10:11 мск

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Система ПВО перехватила 23 украинских дрона за ночь

Минувшей ночью система противовоздушной обороны перехватила 23 украинских беспилотника. Об этом сообщает Министерство обороны. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 23 украинских БПЛА самолетного типа», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

12 дронов были уничтожены над территорией Брянской области, девять – над Калужской областью и два – над Курской.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений в результате налета беспилотников нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Глава Калужской области Владислав Шапша уточнил, что силами ПВО перехвачены дроны на окраине Калуги и на границе Калужской и Брянской областей. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Губернатор напомнил жителям, что при обнаружении обломков БПЛА нужно сразу же обращаться в экстренные службы, не приближаться и не трогать остатки дрона, в них может быть взрывчатка.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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