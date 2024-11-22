«Орешник» и «Кинжал»: Минобороны РФ раскрыло данные о групповых ударах по военным объектам Украины

За минувшую неделю с 16 по 22 ноября Вооруженными Силами РФ нанесены массированный и 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам на Украине. Как говорится в сообщении министерства обороны РФ, атаки были проведены с использованием гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал» и баллистической ракеты средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник».

В ведомстве уточнили, что в результате групповых ударов были поражены важные объекты военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения ВСУ, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также арсеналы, склады боеприпасов и горючего.

«21 ноября 2024 г. в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по объектам на территории Российской Федерации Вооруженные Силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в г. Днепропетровске. Впервые в боевых условиях в ударе успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Цель пуска достигнута. Все боевые блоки достигли объекта поражения», – отметили в Минобороны РФ.

Кроме того, по данным ведомства, нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных сил, националистических формирований и иностранных наемников.

Вместе с тем в течение недели средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две британские крылатые ракеты Storm Shadow, 16 французских управляемых авиационных бомб «Hammer», 18 американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 642 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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