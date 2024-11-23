ВСУ потеряли более 35 тысяч военнослужащих с момента вторжения в Курскую область

Российские войска продолжают разгром формирований ВСУ в Курской области. По данным Минобороны РФ, с момента вторжения на российскую территорию киевский режим потерял более 35 тысяч военнослужащих, 215 танков и более тысячи других видов боевой техники.

Подразделения группировки войск «Север» за последние сутки нанесли поражение формированиям десяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Горналь, Дарьино, Кругленькое, Леонидовка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.

«За сутки потери ВСУ составили до 360 военнослужащих. Уничтожены две боевые машины пехоты: «Marder» производства ФРГ и CV-90 шведского производства, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, три артиллерийских орудия, восемь минометов и две станции радиоэлектронной борьбы», – сообщили в оборонном ведомстве.

Общие потери противника на Курском направлении составили 35050 военнослужащих, 215 танков, 149 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1192 боевые бронированные машины, 1017 автомобилей, 300 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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