Средства ПВО за ночь сбили 34 украинских беспилотника

Минувшей ночью ВСУ атаковали четыре российских региона с помощью беспилотников. Средствами противовоздушной обороны сбито 34 БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 34 украинских БПЛА самолетного типа», – сообщает Минобороны.

27 дронов сбили над территорией Курской области, четыре перехвачены над территорией Липецкой области, два – сбиты над Белгородской и один – над Орловской областями.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов уточнил, что помимо беспилотников также были сбиты две украинские ракеты. «Спасибо бойцам ПВО! Не приближайтесь к обломкам!» – написал глава региона в своем телеграм-канале.

В подвергшихся атакам субъектах на местах работают оперативные службы. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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