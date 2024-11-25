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Понедельник, 25 ноября 2024, 18:32 мск

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Армия России нанесла удары по 14-ти бригадам ВСУ в Курской области

Подразделения российской группировки войск «Север» нанесли удары по формированиям 14-ти бригад украинской армии в районах 11 населенных пунктов Курской области. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, за сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих.

При этом ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Викторовки, Гуево, Заолешенки, Казачей Локни, Косицы, Кругленького, Куриловки, Лебедевки, Леонидово, Мартыновки, Николаево-Дарьино, Никольского, Новой Сорочины, Новоивановки, Плёхово, Рубанщины, Свердликово, Черкасского Поречного, а также Басовки, Журавки, Локни, Мирополья и Юнаковки в Сумской области.

Кроме живой силы, уничтожены танк, три боевые машины пехоты, в т.ч. «Marder» производства ФРГ и «Bradley» производства США, бронетранспортер «Fuchs» производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре артиллерийских орудия и миномет.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 35510 военнослужащих, 217 танков, 152 боевые машины пехоты, 121 бронетранспортер, 1197 боевых бронированных машин, 1027 автомобилей, 304 артиллерийских орудия, а также десятки единиц другой военной техники.

Курск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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