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Вторник, 26 ноября 2024, 10:25 мск

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Система ПВО перехватила за ночь 39 украинских дронов

Ночью средства противовоздушной обороны сбили 39 дронов над территорией семи регионов России. Об этом сообщает Минобороны РФ. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 39 украинских БПЛА самолетного типа», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

24 беспилотника сбили над территорией Ростовской области, пять – над Брянской областью, три – над Белгородской, три – над Курской, один – над Орловской, один – над территорией Воронежской области. Кроме того, два дрона перехвачены над территорией Республики Крым.

Власти подвергшихся атаке регионов сообщили, что пострадавших и разрушений не зафиксировано. На месте падения обломков работают оперативные и экстренные службы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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