Рогов: ВС РФ зачищают «огневой мешок» к югу от Курахово

Украинские боевики попали в «огненный мешок» к югу от Курахово в ДНР. Идет зачистка, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска зачищают «огневой мешок» южнее Курахово. Украинские боевики под натиском наших войск бежали из Ильинки, Романовки и Елизаветовки, отступив по направлению к Успеновке», – рассказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Он отметил большие потери ВСУ при попытке выйти из «огневого мешка», потому что российские бойцы взяли под огневой контроль все пути отступления.

Как сообщал «Новый День», украинским боевикам пришлось бежать от Курахово по простреливаемым дорогам, чтобы вывести из намечавшегося окружения хотя бы какие-то силы.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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