«Днепр» уничтожил украинский пункт управления дронами

Группировка «Днепр» уничтожила пункт управления дронами ВСУ на Каховском направлении, сообщил губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По его данным, бойцы с помощью 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 уничтожают бронетехнику противника, огневые средства и склады с боеприпасами. Также артиллеристы успешно бьют по лодкам ВСУ на правом берегу Днепра.

«После выявления пункта управления БПЛА ВСУ с помощью воздушной разведки, артиллеристы быстро развернули орудие и произвели точный обстрел. После выполнения задачи расчет оперативно замаскировался и ушёл в укрытие», – написал Сальдо в блоге.

Украинские боевики регулярно проводят атаки с помощью беспилотников по территории РФ. В ночь на 26 ноября средства ПВО сбили 39 дронов над семью регионами России.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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