Житель Горловки ранен во время обстрела

Город Горловка в Донецкой Народной Республике подвергся обстрелу с украинской стороны. В результате ранен один мирный житель.

«Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка», – сообщил глава городского округа Иван Приходько.

Ранее днем ВСУ обстреляли из артиллерии поселок Озеряновка в ДНР с применением кассетных боеприпасов.

21 ноября во время обстрела пострадали 12 мирных граждан, в их числе глава Никитовского района Горловки Ирина Джеломанова.

Горловка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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