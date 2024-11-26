Житель Горловки ранен во время обстрела

Город Горловка в Донецкой Народной Республике подвергся обстрелу с украинской стороны. В результате ранен один мирный житель.
«Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка», – сообщил глава городского округа Иван Приходько.
Ранее днем ВСУ обстреляли из артиллерии поселок Озеряновка в ДНР с применением кассетных боеприпасов.
21 ноября во время обстрела пострадали 12 мирных граждан, в их числе глава Никитовского района Горловки Ирина Джеломанова.
Горловка, Наталья Рязанова
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