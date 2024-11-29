СВР заявила, что западные «миротворцы» войдут на Украину ради ее раздела

Союзники киевского режима намерены разделить между собой территорию Украины. Для этого на украинские земли отправят «миротворцев», которые, фактически, будут силами оккупации, сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.

По данным ведомства, главными участниками раздела станут Польша, Румыния, Великобритания и ФРГ. Операцию проведут под видом развертывания в стране «миротворческого контингента» численностью до 100 тыс. человек. НАТО планирует открыть учебно-тренировочные центры для обучения порядка миллиона мобилизованных украинцев, передает ТАСС.

В марте в МИД РФ предупредили, что страны НАТО готовятся разделить остатки Украины после окончания конфликта с Россией. Этот процесс начнется с ввода на украинскую территорию западных военных, которые ее уже не покинут.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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