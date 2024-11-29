Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

Между Россией и Украиной прошел очередной обмен телами погибших военнослужащих. Как сообщил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, Россия вернула тела 52 погибших, Украина – 502.
Как сообщается, с российской стороны обмен проводило Министерство обороны РФ. Киев поблагодарил за содействие Международный комитет Красного Креста.
Последний обмен телами погибших военных между Москвой и Киевом состоялся в начале ноября, тогда Украине передали тела 563 погибших, России – 37.
Москва, Светлана Антонова
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